Подложили свинью: Неймар рвется в "Барселону", а "ПСЖ" пытается продать его в "Реал"

Парижане хотят избавиться от скандального бразильца как можно скорее

Неймар. Фото: AFP

Руководство "Пари-Сен-Жермен" предложило мадридскому "Реалу" купить бразильского нападающего Неймара. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Marca. Испанское издание уточняет, что парижане уже дважды обращались к боссам "сливочных" по этому вопросу. Оба раза в "Реале" отказывались от предложения. Уточняется, что руководство "королевского клуба" было заинтересовано в приобретении Неймара, но впоследствии изменило решение.

26 июня сообщалось, что Неймар уведомил ПСЖ о намерении покинуть клуб. Футболист также дал понять, что испанская "Барселона" – единственная команда, где он собирается играть. За день до этого Sport.es опубликовал статью, где сообщалось, что каталонцы договорились об условиях личного контракта с 27-летним бразильцем. Как мы писали, Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону". Бразильский футболист грозится не явиться к старту подготовки к новому сезону в составе чемпионов Франции.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили "Барселоне" рекордную сумму – 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

Ранее был озвучен неутешительный прогноз звезды "ПСЖ" и бразильского футбола: "Неймар может закончить карьеру". Экс-полузащитник бразильской сборной Зе Роберто предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ".

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