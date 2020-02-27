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Подлый вратарь Нахуэль забил на последних секундах головой: Месси, учись!

27 февраля, 13:33

Бывший партнер Лионеля по сборной Аргентины показал ему, как забивать со "второго этажа"

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) между мексиканским "Тигрес" и сальвадорской "Альянсой" подарил зрителям невероятную драматичную развязку.

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На последней из четырех добавленных к основному времени минут, когда счет был 3:2, хозяева получили право на стандарт на углу штрафной площади. Помогать одноклубникам по "Тигрес" в последней атаке пришел и их вратарь – бывший партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Нахуэль Гусман.

Хавбек "Тигрес" Эдуардо Варгас совершил подачу, и аргентинский голкипер замкнул ее ударом головой, приведя болельщиков в восторг! Гол Гусмана стал решающим в противостоянии, которое завершилось победой мексиканских "тигров" – 4:2.

Дело в том, что в первом матче "Альянса" на своем поле одержала победу со счетом 2:1, и с учетом правила гостевого гола "Тигрес" дома необходимо было выигрывать уже с разницей в два мяча. Таким образом, мексиканский коллектив, благодаря голу своего вратаря, пробился в 1/4 финала турнира.

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Смотрите гол вратаря Нахуэля Гусмана

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Кстати, игра головой никогда не была сильной чертой Месси. Пожалуй, этот прием своего соотечественника Нахуэля Гусмана Лионелю стоит взять на вооружение.

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Отметим, что на днях Нахуэль Гусман проявил себя не с лучшей стороны. Аргентинский вратарь подло ударил нападающего соперников, а судья не показал ему за скрытую агрессию даже желтую карточку.

Смотрите, как вратарь Пятов помогал "Шахтеру" забить в Лиге чемпионов

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гол КОНКАКАФ Тигрес Мексика гол вратаря Нахуэль Гузман

Источник: Сегодня|Спорт

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