Подмога для Роналду: "Ювентус" дает 85 миллионов за лидера "Реала"

Туринский клуб надеется, что мадридцы не будут удерживать у себя Иско после прихода Азара и Эриксена

Иско. Фото: AFP

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может стать игроком туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, "старая синьора" изучает возможность приобретения 26-летнего хавбека "сливочных".

В стане чемпиона Италии рассчитывают, что заполучить футболиста им могут помочь потенциальные трансферы в "королевский клуб" Эдена Азара из "Челси" и Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". В таком случае в поисках стабильного игрового времени игрок может рассмотреть вариант со сменой команды. За испанца "Ювентус" будет готов заплатить € 80—85 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Иско принял участие в 31 матче, на его счету 6 результативных ударов и одна голевая передача. Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду показал, как "Ювентус" обделался в Лиге чемпионов. Появилось видео невероятно самокритичной реакции звезды туринцев на вылет команды из еврокубков.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

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