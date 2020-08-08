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Подносчик "снарядов" для Шевченко станет новым тренером Роналду: неожиданный выбор "Ювентуса"

8 августа, 21:10

Олег Люлька Олег Люлька

Наставником туринцев после отставки Сарри будет Пирло, который всего лишь неделю назад начал тренерскую карьеру

Туринский "Ювентус", уволив после вылета из ЛЧ Маурицио Сарри, уже определился с новым главным тренером. Им станет бывший полузащитник "Милана" и "Юве", один из лучших подносчиков "снарядов" для Андрея Шевченко – Андреа Пирло. Об этом у сообщает официальный сайт туринцев.

"Назначение Андреа Пирло продиктовано верой в то, что он знает, как привести талантливый и умелый состав команды к новым успехам. Контракт с тренером подписан на два года", – говорится в заявлении "Ювентуса".

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Отметим, что всего неделю назад стало известно о том, что 41-летний Пирло по прозвищу "Архитектор" решил попробовать себя на тренерском поприще. Тогда друг Шевы возглавил молодежную команду "Ювентуса" U-23, и тут – такое стремительное и вместе с тем, судя по всему, готовившееся продвижение по карьерной лестнице – сразу в наставники для Криштиану Роналду.

Андреа Пирло и его семья

Андреа Пирло и его семья / Фото: Instagram

Андреа Пирло
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Андреа Пирло / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что "Ювентус" рассматривает пять кандидатов на смену Сарри. Среди них – Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти, Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини. Также то и дело звучало имя Хосепа Гвардиолы.

Напомним, накануне "Ювентус" обыграл на своем поле "Лион" 2:1, оба мяча у чемпионов Италии забил Роналду, но из-за выездного поражения во Франции со счетом 0:1 туринцы в очередной раз выбыли из борьбы за главный еврокубковый трофей.

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тренер Лига чемпионов чемпионат Италии Ювентус Турин Андреа Пирло Маурицио Сарри
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