Подносчик снарядов Роналду стал лучшим игроком Серии А, украинец Малиновский – в ТОП-40

В Италии определили лучшего футболиста завершившегося чемпионата страны. Как сообщает официальный сайт Серии А, лучшим игроком турнира признан полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала. В текущем сезоне Дибала провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и сделал столько же результативных передач.

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Все лауреаты чемпионата Италии:

Лучший вратарь: Войцех Щенсный ("Ювентус")

Лучший защитник: Стефан Де Врей ("Интер")

Лучший полузащитники: Алехандро Гомес ("Аталанта")

Лучший нападающий: Чиро Иммобиле ("Лацио")

Лучший игрок в возрасте до 23 лет: Деян Кулусевски ("Парма")

Лучший игрок: Пауло Дибала ("Ювентус")

В то же время авторитетное издание Gazzetta dello Sport представило ТОП-100 лучших игроков прошлого сезона чемпионата Италии. Рейтинг возглавил все тот же Дибала, а на 38-м месте расположился украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский. Игрок сборной Украины провел 34 матча в Серии А, забил 8 голов и сделал пять ассистов. Ранее мы писали, что Малиновский вышел в лидеры Европы по голам из-за пределов штрафной.

Матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как Руслан Малиновский забивает в Италии:

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