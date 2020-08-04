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Подносчик снарядов Роналду стал лучшим игроком Серии А, украинец Малиновский – в ТОП-40

4 августа, 19:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Определены лучшие игроки завершившегося сезона Серии А

В Италии определили лучшего футболиста завершившегося чемпионата страны. Как сообщает официальный сайт Серии А, лучшим игроком турнира признан полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала. В текущем сезоне Дибала провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и сделал столько же результативных передач.

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Все лауреаты чемпионата Италии:

  • Лучший вратарь: Войцех Щенсный ("Ювентус")
  • Лучший защитник: Стефан Де Врей ("Интер")
  • Лучший полузащитники: Алехандро Гомес ("Аталанта")
  • Лучший нападающий: Чиро Иммобиле ("Лацио")
  • Лучший игрок в возрасте до 23 лет: Деян Кулусевски ("Парма")
  • Лучший игрок: Пауло Дибала ("Ювентус")

В то же время авторитетное издание Gazzetta dello Sport представило ТОП-100 лучших игроков прошлого сезона чемпионата Италии. Рейтинг возглавил все тот же Дибала, а на 38-м месте расположился украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский. Игрок сборной Украины провел 34 матча в Серии А, забил 8 голов и сделал пять ассистов. Ранее мы писали, что Малиновский вышел в лидеры Европы по голам из-за пределов штрафной.

Матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямом эфире на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как Руслан Малиновский забивает в Италии:

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чемпионат Италии Ювентус Турин Аталанта Руслан Малиновский Пауло Дибала

Источник: Сегодня|Спорт

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