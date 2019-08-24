Подняли вдвое: названа новая зарплата конкурента Месси и Роналду в борьбе за звание лучшего игрока мира

Согласно новому контракту с "Ливерпулем" Вирджил ван Дейк будет получать почти 40 тысяч евро в день

Ван Дейк против Роналду / Фото: AFP

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" улучшит финансовые условия по новому контракту для своего голландского защитника Вирджила ван Дейка, сообщает 90min. По информации источника, зарплата игрока будет увеличена в два раза – с 125 тыс. фунтов (около 137 тыс. евро) до 250 тыс. фунтов (примерно 273 тыс. евро) в неделю. Таким образом, в сутки голландец будет получать порядка 40 тысяч евро.

Сейчас "Ливерпуль" ведет переговоры с ван Дейком о заключении нового соглашения – действующее истекает летом 2023 года.

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Напомним, ван Дейк перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года из "Саутгемптона". Сумма трансфера составила 84,65 млн евро. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырех забитых мячей, а также двух результативных передач. При этом ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19.

Интересно, что в свое время, в 2013 году, он мог оказаться в харьковском "Металлисте". Как рассказывал украинский агент Алексей Люндовский, "Гронинген", за который выступал тогда ван Дейк, готов был отпустить игрока в "Металлист" за 3 миллиона евро – и харьковский клуб собирался эту сумму заплатить. Однако защитник в итоге отдал предпочтение "Селтику".

Вирджил ван Дейк / Фото: AFP

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на награду Лучшему футболисту сезона 2018/19 по версии УЕФА. Обладатель приза станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

Правда, на днях в сеть уже слили результаты голосования за лучшего игрока сезона от УЕФА. Первым якобы стал форвард "Барселоны" Лионель Месси с результатом в 252 балла, опередив защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка на 28 баллов. У форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду - 181 балл. Остается только догадываться о правдивости этого документа.

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