Подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя

Гол Алонсо Эскобоса не помог "Дорадосу" выиграть в чемпионате Мексики

Алонсон Эскобоса празднует свой гол. Фото: Twitter

Подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/50f/8aa/5c750f8aa528f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/50f/8aa/5c750f8aa528f.jpg 2019-02-26T12:06:08+02:00 Футбол Гол Алонсо Эскобоса не помог "Дорадосу" выиграть в чемпионате Мексики

Мексиканский нападающий "Дорадоса" Алонсо Эскобоса отметился голом в матче с "Кафеталерос" во втором дивизионе чемпионата Мексики.

26-летний Эскабоса удвоил преимущество "Дорадос" на 38-й минуте матча. Форвард пробил ударом через себя, располагаясь вне штрафной соперника. Встреча завершилась вничью – 2:2.

Главным тренером "Дорадоса" является легендарный аргентинец Диего Марадона.

Не так давно голкипер команды Гаспар Сервио украсил свое тело татуировкой с портретом Марадоны.

Ранее мы рассказывали, как Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. Аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными. Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX.

Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: lenta.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.