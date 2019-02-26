Подопечный Марадоны забил невероятный гол через себя
Гол Алонсо Эскобоса не помог "Дорадосу" выиграть в чемпионате Мексики
Мексиканский нападающий "Дорадоса" Алонсо Эскобоса отметился голом в матче с "Кафеталерос" во втором дивизионе чемпионата Мексики.
26-летний Эскабоса удвоил преимущество "Дорадос" на 38-й минуте матча. Форвард пробил ударом через себя, располагаясь вне штрафной соперника. Встреча завершилась вничью – 2:2.
Главным тренером "Дорадоса" является легендарный аргентинец Диего Марадона.
Не так давно голкипер команды Гаспар Сервио украсил свое тело татуировкой с портретом Марадоны.
Ранее мы рассказывали, как Диего Марадона бурно отпраздновал победу своей команды над "Минерос де Сакатекас" (1:0) в рамках турнира второй по силе мексиканской лиги Ассенсо MX. Аргентинский специалист танцевал в раздевалке вместе с подопечными. Эта победа позволила "Дорадосу" выйти в полуфинал плей-офф лиги Ассенсо MX.
Напомним, что "Дорадос" не единственный клуб, в котором Марадона занимает руководящую должность. В мае 2018 года Диего заключил трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", где он занимает должность главы правления клуба.
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