Подорожал в восемь раз: назван самый прогрессирующий футболист года

За календарный год 20-летний игрок подорожал на 88 миллионов

Жоау Фелиш / Фото: Reuters

Авторитетный сайт футбольной статистики transfermarkt.com опубликовал рейтинг игроков, кто в 2019 году продемонстрировал наибольший рост в стоимости. Лучшего прогресса добился 20-летний игрок "Атлетико" из Мадрида Жоау Фелиш. В 2019-м году португалец подорожал более чем в восемь раз.

На начало года его ориентировочная стоимость составляла 12 миллионов евро, а в конце ценник уже составляет 100 млн евро! То есть, за год трансферная стоимость Фелиша выросла на 88 млн евро. К слову, летом "Атлетико" заплатил за Фелиша "Бенфике" 126 миллионов евро.

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В текущем сезоне Фелиш провел за "Атлетико" 18 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Как забивает Жоау Фелиш

Второе место в рейтинге занимает футболист "Ливерпуля" Садио Мане – его стоимость на начало года составляла 75 млн евро, а сейчас – 150 млн евро. Замыкает тройку его одноклубник Трент Александер-Арнольд, подорожавший с 45 млн евро до 110 млн евро.

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