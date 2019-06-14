Подробности внедрения "видеосудьи" в Украине: комплекс за 600 тысяч евро и два матча в туре

Bcполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий – о внедрении системы VAR в Украине

Систему VAR внедрят в Украине со следующего сезона.

На заседании клубов украинской Премьер-лиги было принято решение о введении в чемпионате Украины уже со следующего сезона системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Насколько я знаю, у нашей Ассоциации футбола давно было в планах – с весны 2020 года проводить матчи УПЛ с использованием VAR-технологий. И они озвучили это предложение на общем собрании участников Премьер-лиги, сразу оговорившись, что все затраты на закупку оборудования, на обучение и гонорары арбитров берет на себя УАФ. Все клубы на это отреагировали положительно, – рассказал "Сегодня" исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. – Пока планируется закупить один передвижной комплекс со всем необходимым оборудованием, которое позволяет обслужить один матч. Удовольствие это не из дешевых: его цена порядка 600 тысяч евро. Поэтому пока планируется использовать систему VAR лишь в двух матчах каждого тура: отработали в одном месте в субботу, переехали, и в воскресенье работают уже с другого стадиона. Преимущество будет отдаваться матчам повышенного риска – между принципиальными соперниками. Что касается обучения арбитров, то, по предварительной информации, для них планируют организовать курсы в Харькове с привлечением иностранного инструктора, первоначально речь шла о специалисте из Польши. Всего запланировано порядка шести обучающих семинаров".

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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