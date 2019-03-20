Подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии

18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

Андрей Ярмоленко и Джейдон Санчо. Фото: Getty Images

Подросток, выживший Ярмоленко из Германии, поиздевался над вратарем сборной Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/20f/107/5c920f1076d82.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/20f/107/5c920f1076d82.png 2019-03-20T12:04:00+02:00 Футбол 18-летний Джейдон Санчо унизительным образом забил пенальти голкиперу своей национальной команды

18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо поиздевался над вратарем английской сборной Джеком Батлендом на тренировке. Во время отрабатывания 11-метровых ударов подросток исполнил унизительный для всех вратарей удар "паненкой", когда на ложном замахе "отправляешь" кипера в угол, но при этом легонько подсекаешь мяч по центру. Таким исполнением пенальти, в частности, ранее увлекался Артем Милевский.

Вратарь сборной Англии купился на этот трюк Джейдона Санчо – 11-метровый был реализован, что вызвало бурю восторгов от остальных игроков команды, наблюдавших за происходившим со стороны.

Отметим, что именно Джейдон Санчо стал одним из главных виновников неудачной карьеры Андрея Ярмоленко в Германии. Проиграв конкуренцию этому парню на правом фланге "Боруссии", украинец перебрался впоследствии в английский "Вест Хэм".

Сборная Англии в эти дни готовится к двум матчам отборочного раунда чемпионата Европы. Команда Гарета Саутгейта 22 марта дома сыграет против Чехии, а 25 марта на выезде встретится с Черногорией.

Как сообщалось ранее, 18-летний Джейдон Санчо был назван самым дорогим футболистом чемпионата Германии. Его оценивают в 80 млн евро.

Также сообщалось, что Португалия несет потери перед матчем со сборной Украины.

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