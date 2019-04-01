Подсмотрел у Милевского: Златан Ибрагимович поиздевался над вратарем во время пенальти

Шведский форвард стал героем матча против "Портленд Тимберс"

Подсмотрел у Милевского: Златан Ибрагимович поиздевался над вратарем во время пенальти 2019-04-01T09:46:00+03:00 Футбол Шведский форвард стал героем матча против "Портленд Тимберс"

В матче регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" дома обыграл "Портленд Тимберс" – 2:1. Счет на 33-й минуте ударом с пенальти открыл шведский форвард хозяев Златан Ибрагимович. Перед перерывом Джереми Эбоссис восстановил равновесие. В середине второго тайма Ибрагимович оформил дубль, отличившись с одиннадцатиметровой отметки с помощью "паненки". В двух матчах на его счету три гола.

"Лос-Анджелес" одержал четвертую победу в пяти встречах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 13 очков. "Портленд" (1) – 11-й. "Тимберс" проиграли трижды в четырех матчах.

6 апреля "Гэлакси" сыграет на выезде с "Ванкувер Уайткэпс". 7 апреля "Портленд" также в гостях встретится с "Сан-Хосе Эртквейкс" – единственной командой, не набравшей очков.

Ранее мы писали, что экс-форвард "МЮ" Уэйн Руни впервые в карьере оформил хет-трик в матче MLS. Футболист "Ди Си Юнайтед" забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Кстати, недавно в США прошел прошел самый холодный футбольный матч в истории MLS. Матч ознаменовался шестью голами, удалением и всего минус 7 градусов, но при обильном снегопаде.

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