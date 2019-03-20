Подсмотрела у Кличко: футзалистка сборной Украины ударила тренера соперников в голову по ходу матча

По итогам инцидента судья удалил с площадки и футзалистку-боксершу и тренера, которого она ударила

Футзалистка-боксерша Анна Сидоренко.

Подсмотрела у Кличко: футзалистка сборной Украины ударила тренера соперников в голову по ходу матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1f8/128/5c91f8128c7b8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1f8/128/5c91f8128c7b8.png 2019-03-20T10:22:00+02:00 Футбол По итогам инцидента судья удалил с площадки и футзалистку-боксершу и тренера, которого она ударила

Во время матча 11-го тура Высшей лиги Украины по футзалу среди женщин между киевскими командами "IMS-НУХТ" – "Будстар" дошло до боксерских приемов. Футзалистка "IMS-НУХТ" и сборной Украины Анна Сидоренко перед вводом мяча в игру с аута немного зацепилась ногой за проходившего у нее за спиной тренера "Будстара" Алекса Ратыча, после чего развернулась и нанесла тренеру прямой удар правым кулаком в голову. Судя по видео, тренер особо не пострадал.

Что интересно, судья удалил как футзалистку-боксершу, так и тренера "Будстара", долго после этого спрашивавшего у арбитра: "За что?". Как пишут в сети очевидцы матча, Анну Сидоренко якобы могли спровоцировать нелицеприятные упреки в ее адрес со стороны Алекса Ратыча по ходу игры после того, как Анна нарушила правила на футзалистке "Будстара" Юлии Форсюк. Судя по странице Ратыча в Instagram, он с Форсюк находится в романтических отношениях.

Кстати, на странице тренера в соцсети можно найти его фото со звездами мирового футбола – Мальдини, Кафу, Карамбе.

Ратыч с Мальдини. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, во Львовской области футболист избил арбитра.

Также сообщалось, что тренера "Либертада" выгнали из-за романа с женой футболиста.

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