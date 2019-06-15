Подстава для Лунина: Навас обрекает украинца на новую аренду

Костариканец, чье место в "Реале" должен занять наш вратарь, передумал уходить из Королевского клуба

Кейлор Навас и Андрей Лунин. Фото: Getty Images

Костариканский вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас вряд ли покинет "сливочных", утверждает AS. Как утверждает издание, причиной являются требования голкипера по зарплате, а также отсутствие предложений. Помимо этого, Навас желает уйти как свободный агент, но получить заработную плату за оставшихся два года по контракту, а также зарабатывать не менее 7 млн евро в новой команде. Первые два пункта уже были отвергнуты Королевским клубом.

Ранее сообщалось, что Кейлор заинтересовал "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ", однако для последних костариканец не является приоритетным вариантом из-за нового спортивного директора Леонардо, который нацелен на Джанлуиджи Доннаруму.

До этого считалось, что в сезоне-2019/20 первым номером "Реала" будет Тибо Куртуа, а вот Кейлора Наваса в качестве второго вратаря "сливочных" заменит украинец Андрей Лунин. Однако если Навас останется в "Реале", очередная аренда для Лунина кажется неизбежной.

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Как мы писали ранее, пошла охота на партнеров Лунина: обчистили дом очередной звезды "Реала". Жертвой домушников вслед за Зинедином Зиданом и Иско стал трехкратный победитель ЛЧ Лукас Васкес.

Также сообщалось, что "японский Месси" стал одноклубником Лунина в "Реале". Такэфуса Кубо подписал с мадридцами долгосрочный контракт, но начнет играть японец в клубе "Кастилья".

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