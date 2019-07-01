Подвел отца: сын Зидана стал безработным в Швейцарии

Старший сын знаменитого француза не может похвастаться спортивными достижениями

Энцо Зидан и Зинедин Зидан. Фото: Instagram

Старший сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана Энцо стал безработным. Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба "Лозанна", стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, 24-летний футболист получил статус свободного агента.

Энцо Зидан начинал заниматься футболом в академии "Ювентуса", в затем вслед за отцом перебрался в "Реал". Закрепиться в мадридском клубе ему не удалось, поэтому он ушел сначала в "Алавес", а позже и в "Лозанну". Позапрошлый сезон он провел в аренде в "Райо Махадаонде" из третьей по силе лиги Испании. За "Лозанну" он провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt.com оценивает 21-летнего футболиста в 1 миллион евро.

Напомним, что второй сын Зидана Лука является игроком "Реала" и прямым конкурентом нашего Андрея Лунина. Кстати, ране мы писали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. Французский тренер уверен, что сделал правильное решение доверить Луке место второго вратаря команды.

Ранее сообщалось, что Кейлор Навас обрекает Лунина на новую аренду. Костариканец, чье место в "Реале" должен занять наш вратарь, передумал уходить из Королевского клуба.

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