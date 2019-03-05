"Поединок предстоит очень сложный": защитник "Шахтера" серьезно готовится к матчу с "Карпатами"
Украинский футболист надеется, что "Карпаты" будут играть с "Шахтером" в атакующий футбол
Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с львовскими "Карпатами" в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 10 марта, начало – в 17:00. Ранее матч прокомментировал Мирон Маркевич: Если Швед проснется и сыграет на своем уровне, то у "Шахтера" будут проблемы в Харькове.
- Готовимся к сложному поединку. Надеюсь, покажем хорошую, содержательную игру и добьемся победы.
- После возобновления чемпионата Украины "Карпаты" разгромили "Ворсклу" и уступили в дерби ФК "Львов". О чем говорят эти результаты?
- Думаю, они продолжают искать свою игру. Скорее всего, этим обусловлены постоянные эксперименты с тактикой.
- В сентябре "Шахтер" крупно победил "Карпаты" – 6:1. Стоит ли ожидать болельщикам большого количества голов?
- Хотелось бы много забить и в матче в Харькове. Но мне кажется, поединок предстоит очень сложный.
- "Карпаты" демонстрируют атакующий футбол, часто варьируют тактические схемы, интересно противостоять таким командам?
- Если они будут так же смелы с нами, то это вдвойне интересно, потому что в основном с "Шахтером" в чемпионате Украины соперники действуют закрыто, выбирают оборонительную тактику, выжидают момент, чтобы реализовать контратаку.
- Что скажешь о лидере львовян Марьяне Шведе? Как против него играть?
- Швед очень хороший футболист, но "Карпаты", в первую очередь, сильны своим характером и сплоченностью. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех болельщиков "Шахтера" на ОСК "Металлист" поддержать нас в непростом поединке.
Напомним, матч "Шахтер" – "Карпаты" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 10 марта. Билеты на игру уже можно приобрести тут.
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