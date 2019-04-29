Поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове: появились билеты на матч

Поединок 27 тура украинской Премьер-лиги станет юбилейным для лидеров сезона

Матч "Шахтер" - "Львов" в 27 туре чемпионата Украины пройдет 4 мая и станет 50-м для Шахтера в Харькове. Фото shakhtar.com.

В 27-м туре чемпионата Украины по футболу лидер сезона "Шахтер" сыграет с ФК "Львов" в Харькове на стадионе "Мателлист", поединок состоится в мая. Это будет юбилейный 50-й домашний матч "горняков" в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Билеты на матч "Шахтер" – "Львов" уже появились в продаже, их стоимость – от 40 гривен. Приобрести их можно в кассах стадиона "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00), на официальном сайте "Шахтера", в приложении Shakhtar Tickets, на сайтах-партнерах клуба и в розничной сети Харькова.

Напомним, что в предыдущем туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти: Жуниор Мораес пробил с "точки" мимо, а Алан Патрик не смог переиграть вратаря "Мариуполя".

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" после 26 туров лидирует с 67-ю очками. Киевское "Динамо" отстает на семь очков за шесть туров до завершения сезона. На третьем месте "Александрия" с отставанием в 20 очков от "горняков".

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