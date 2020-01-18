Погба страдает: "Манчестер Юнайтед" нанял экспертов для борьбы с троллингом

В клубе есть психологи, но бороться с издевательством в соцсетях "Дьяволы" решили всесторонне

Поль Погба / Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед", который все пытается вернуться на лидирующие позиции в чемпионате Англии, начал сотрудничать с экспертами по онлайн-троллингу. Об этом сообщает ESPN. Ранее мы сообщали, что капитан МЮ самовольно покинул тренировку и был наказан.

Руководство манкунианского клуба пришло к таким мерам, чтобы оградить игроков от возможного эмоционального напряжения, вызванного критикой в социальных сетях. По информации издания, в распоряжении "Дьяволов" есть несколько психологов, однако для борьбы с этой проблемой решили нанять специалистов, так как ряд игроков "Юнайтед" постоянно подвергаются критике болельщиков в социальных сетях.

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Среди страдающих от "наездов" футболистов МЮ француз Поль Погба, которого в последнее время преследуют травмы, английский полузащитник Джесси Лингард, защитник сборной Англии Люк Шоу и даже неожиданно лучший бомбардир команды Маркус Рашфорд.

Маркус Рашфорд / Фото: Manchester United В тренде Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC

Ранее мы сообщали, что Почеттино назвал условия, при которых возглавит "Манчестер Юнайтед". Нынешний тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер находится под давлением и может лишиться работы, если клубу не удастся финишировать в первой четверке или попасть в Лигу чемпионов, одержав победу в Лиге Европы. А аргентинский специалист тем временем назначил посредника и уже несколько недель ведет переговоры с "Юнайтед", так как у самого тренера нет агента.

Смотрите обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "АЗ" Алкмаар – 4:0

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