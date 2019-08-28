Погба, убирайся: фанаты МЮ требуют, чтобы игрок ушел из клуба

Погба готов к переезду / Фото: AFP

Неизвестные оставили надпись "Погба, убирайся" на знаке рядом с тренировочным полем "Манчестер Юнайтед". Вандалы оставили надпись на знаке, установленном у тренировочной базы "Манчестер Юнайтед". Кстати, легендарный игрок "МЮ" получит награду президента УЕФА.

Погба подвергся травле со стороны ряда болельщиков после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона". Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 68-й минуте при счете 1:1 француз силой отобрал у штатного пенальтиста Маркуса Рэшфорда права на пробитие назначенного арбитром Джонатаном Моссом 11-метрового в ворота "волков". Однако, Погба тот пенальти не забил, и "красные дьяволы" потеряли в Вулверхэмптоне два очка. После этого матча он стал одним из худших пенальтистов в истории Премьер-лиги.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчеса не было даже в заявке "МЮ".

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