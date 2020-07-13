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"Погнали": многодетные отцы из "Шахтера" показали фото своего отправления в отпуск

13 июля, 11:20

Олег Люлька Олег Люлька

Тарас Степаненко и Андрей Пятов со своими семьями наберутся сил перед подготовкой к плей-офф Лиги Европы

Многодетные отцы и лидеры донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко со своими огромными семействами отправились в небольшой отпуск, который им предоставили на финише уже выигранного чемпионата Украины перед подготовкой к плей-офф Лиги Европы. Отметим, что накануне Пятов и Степаненко помогли "Шахтеру" обыграть в Чернигове "Десну" 4:2.

"Ну что, мы так долго этого ждали. Море у меня в крови, не могу без него!!!! Перелеты-путешествия – наша страсть!!!! Мечта – показать детям как можно больше, подарить им максимальное количество впечатлений. Так что летим-летим", – написала у себя в Instagram супруга Андрея Пятова, Юлия

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Между тем Тарас Степаненко на своей странице в соцсетях с юмором отметил: "ТурЫсты к отдыху готовы. Погнали"

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При этом в комментариях под фото семейста Степаненко телеведущий Андрей Бедняков, известный по программе "Орел и решка", обратил внимание на забавный головной убор супруги полузащитника "Шахтера". "Где чехол на шляпу брали?? Не могу нигде найти", – написал Бедняков.

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Ранее стало известно, где "Шахтер" сыграет ответный матч с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Напомним, в первой игре с немецким клубом, еще до карантина, "горняки" победили со счетом 2:1.

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отпуск чемпионат Украины Шахтер Донецк Андрей Пятов Тарас Степаненко

Источник: Сегодня|Спорт

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