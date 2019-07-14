Погода подвела: "Динамо" вернулось в Украину, не завершив программу подготовки к сезону
Киевляне проведут еще два спарринга на клубной базе
Киевское "Динамо" после двух недель напряженной работы в Австрии вернулось в Украину. Напомним, что в Австрию "Динамо" прибыло 30 июня и базировалось в Зеефельде, что неподалеку от Инсбрука. За две недели сбора киевляне провели пять контрольных матчей, еще один поединок был отменен из-за погодных условий.
"Погода, все-таки, внесла коррективы. Два занятия на футбольном поле мы и вовсе пропустили. У нас два с половиной дня дождь шел не прекращаясь. И поэтому наше футбольное поле не выдержало такой нагрузки. И риск получить травмы очень увеличивался. Так что, где-то мы и ребят поберегли. Да, может мы больше времени уделили фитнесу, именно силовым упражнениям. Потому что нужно было заменять тренировки. А просто бегать, выходить на поле, не было смысла", – рассказал о сборах главный тренер команды Александр Хацкевич.
Все матчи "бело-синих" на летних сборах:
- 4 июля – "Динамо" – "Ботошани" – 1:1
- 5 июля – "Динамо" – "Ваккер" – 3:0
- 8 июля – "Динамо" – "Олимпиакос" – 1:1
- 9 июля – "Динамо" – "Цирль" – 5:0
- 13 июля – "Динамо" – "Брентфорд" – 0:0
После возвращения в Киев "бело-синие" получат небольшой отдых и вновь приступят к работе.
"Мы возвращаемся в Киев и у нас еще будет двенадцать дней. Будем больше работать над тактикой, над завершением атак. На этом сборе мы больше времени уделили выходу из обороны, контролю мяча. 17 июля собираемся, у нас будет и двухразовая работа. 21 июля мы играем два матча. На базе будет поединок с "Оболонь-Бровар" и вечер играем с "Колосом", – рассказал о планах на оставшееся время до начала сезона Хацкевич.
Напомним, первый поединок нового сезона будет сыгран уже 28 июля в Одессе, где "Динамо" встретится с "Шахтером" в игре за Суперкубок-2019. Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер".
Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо" в прошлом сезоне
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