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"Погода прекрасная, стадион, поле": Матвиенко поделился ожиданием от матча Лиги Европы

27 февраля, 18:01

Максим Мурга

Защитник "Шахтера" рассказал о матче с "Бенфикой"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко рассказал о состоянии команды перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Онлайн-трансляция Бенфика – Шахтер доступна на нашем сайте.

"Все хорошо. Здесь в Лиссабоне все создано для того, чтобы играть в футбол. Погода прекрасная, стадион, поле. Надеюсь, после матча у нас тоже будет хорошее настроение", – сказал Мативенко.

Первая встреча завершилась победой горняков со счетом 2:1.

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Ранее мы рассказывали, что перед матчем с "Шахтером" тренер "Бенфики" заговорил о смерти. Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который состоится сегодня в Лиссабоне.

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Также мы рассказывали, что букмекеры считают "Бенфику" фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Матч пройдет на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.

Смотрите, как "Шахтер" и "Бенфика" играли между собой неделю назад:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Шахтер Донецк Бенфика Николай Матвиенко

Источник: Канал Футбол

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