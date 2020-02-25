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Погорел на доле от камер: главу футбола Уругвая на год отстранили от спортивной деятельности

25 февраля, 23:10

Вину чиновника доказали видеозаписи переговоров с бизнесменом

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала экс-президента Футбольной ассоциации Уругвая Вильмара Вальдеса виновным в нарушении статьи 15 кодекса этики ФИФА – долг лояльности. Теперь Вальдесу запрещено участие в любой футбольной деятельности сроком на один год. Также ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Ранее мы сообщали, что претенденту на медали чемпионата Украины запретили регистрировать новичков.

По итогам расследования в отношении Вальдеса, который также являлся членом исполкома ФИФА и Южноамериканской конфедерации футбола, его вина была доказана на основе аудиозаписей разговоров, касавшихся тендеров, в которых участвовал Вальдес в 2016-м году.

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В общении с бизнесменом Вальтером Алькантарой, бывший президент AUF узнавал, какую долю он получит в результате сделки по покупке камер идентификации лиц для стадионов. На основании этих записей Вальдес был признан виновным в нарушении фидуциарного долга перед AUF в соответствии с кодексом ФИФА.

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наказание нарушение ФИФА кодекс этики

Источник: FIFA.com

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