Поговорил с умным человеком: Моуринью поиздевался над журналистами на пресс-конференции

Жозе Моуринью

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью самостоятельно провел часть пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". 57-летний португальский специалист спародировал журналистов, которые часто задают ему вопросы о работе клуба на трансферном рынке. Он сам задавал вопросы и самостоятельно на них отвечал.

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-Вы ждете покупку какого-либо игрока до закрытия трансферного окна?

- Нет. Следующий вопрос.

- Вы довольны действиями клуба на трансферном рынке?

- Да, доволен.

- Хотите приобрести нападающего? – после этого сам португалец рассмеялся.

После 24 туров чемпионата Англии "шпоры" идут на шестой строчке, имея в активе 34 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место.

Кстати, настрадавшийся Сульшер наконец-то получил в МЮ игрока, который может создавать и забивать. Лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи Фернандеша.

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