Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Поговорил с умным человеком: Моуринью поиздевался над журналистами на пресс-конференции

31 января, 20:01

Наставник "Тоттенхэма" зажег своим эпатажем

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью самостоятельно провел часть пресс-конференции перед матчем 25-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". 57-летний португальский специалист спародировал журналистов, которые часто задают ему вопросы о работе клуба на трансферном рынке. Он сам задавал вопросы и самостоятельно на них отвечал.

Читайте также: Самый грубый защитник Премьер-лиги, которого Моуринью прямо на поле кормил бананами, покинул "МЮ"

Реклама

  • -Вы ждете покупку какого-либо игрока до закрытия трансферного окна?
  • - Нет. Следующий вопрос.
  • - Вы довольны действиями клуба на трансферном рынке?
  • - Да, доволен.
  • - Хотите приобрести нападающего? – после этого сам португалец рассмеялся.

После 24 туров чемпионата Англии "шпоры" идут на шестой строчке, имея в активе 34 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место.

В тренде
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Коби Брайант

Кстати, настрадавшийся Сульшер наконец-то получил в МЮ игрока, который может создавать и забивать. Лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи Фернандеша.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...