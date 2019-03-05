Похитители отпустили мать футболиста "Бордо", за нее требовали 15 миллионов

Женщина находилась в плену у злоумышленников в юго-восточном регионе Нигерии около недели

Фото: AFP

Похитители отпустили мать футболиста "Бордо", за нее требовали 15 миллионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg 2019-03-05T15:55:03+02:00 Футбол Женщина находилась в плену у злоумышленников в юго-восточном регионе Нигерии около недели

Похитители освободили мать полузащитника "Бордо" Сэмюэла Калу. Женщина находилась в плену у злоумышленников в юго-восточном регионе Нигерии около недели. В полиции отметили, что условия освобождения матери футболиста пока неизвестны. Расследование продолжается. За нее требовали выкуп в размере 15 миллионов нигерийских найр (около 1,1 миллиона грн).

Ранее стало известно, что мать футболиста направлялась на автомобиле вместе с младшими детьми домой, когда на дороге их заблокировали неизвестные вооруженные люди. Они вывели детей из машины, а женщину увезли с собой в неизвестном направлении. Футболист заплатил изначальную сумму выкупа, но похитители отказались отпускать женщину и потребовали больше денег.

Напомним, что летом 2018 года неизвестные похитили мать лидера донецкого "Шахтера" Тайсона. Ранее на нашем сайте было опубликовано видео похищения матери Тайсона. По сообщениям бразильских СМИ, утром 16 июля похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы.

Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, женщина вскоре был освобождена, а все злоумышленники задержаны.

Провальное похищение невесты произошло в российском Владикавказе:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Похитители отпустили мать футболиста "Бордо", за нее требовали 15 миллионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Спорт сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.