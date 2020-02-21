Похороны по-бразильски: гроб вынесли на поле и помогли покойнику забить последний гол

Невероятная история любви к футболу стала известна благодаря видео в соцсетях. В Бразилии, где футбол является второй религией, друзья и родственники решили почтить память погибшего фаната и устроили ему похороны в видео футбольного матча.

При этом погибший не просто стал свидетелем прощального матча, но и отличился голом! Гроб с телом поставили на газон возле одних из ворот и во время выхода один на один футболист ударил мячом в сторону гроба, использовав его как стену. Мяч отрикошетил от него и влетел в сетку. После этого все присутствующие бросились к гробу, чтобы отдать дать уважения покойнику.

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Для Латинской Америки это далеко не диковинка: некоторое время назад в Колумбии на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила. Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион.

А еще был случай, когда в Аргентине фанат "Расинга" Габриэль Аранда выкопал из могилы череп деда, чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста" Джонатана Кристальдо.

Видео: Instagram

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