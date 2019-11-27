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Похоже, в раздевалке "Динамо" был разнос: намек от Виталия Миколенко

27 ноября, 21:56

Защитник киевлян признался, что Михайличенко не оставил без реакции слабую реализацию в игре с "Мариуполем"

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко перед четверговой игрой в Лиге Европы с "Мальме" рассказал не только о подготовке к выездному противостоянию со шведами, но и затронул последний поединок киевлян в чемпионате Украины против "Мариуполя" (3:0), намекнув, что в раздевалке "бело-синих" мог быть разнос от Алексея Михайличенко из-за слабой реализации динамовцами голевых моментов. Мальме Динамо смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

- Виталий, в сентябрьском матче в Киеве "Динамо" полностью переиграло "Мальме", но выиграло лишь со счетом 1:0. Что изменилось в игре шведского клуба?
- Мы смотрели нашу прошлую игру с ними, а их матчи в чемпионате Швеции не просматривали. Отталкивались только от нашей с ними встречи.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Мальме" в сентябре

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- "Мальме" играет в три центральных защитника. Для Украины это редкая схема. Насколько тебе тяжело, как крайнему защитнику, действовать против команд, где три центральных защитника и по одному латералю на каждом из флангов?
- В последнем матче играли с "Мариуполем", у них было три центральных защитника. Мы достаточно неплохо вскрывали оборону. Надеюсь, с "Мальме" будет то же самое.

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Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Dynamo.kiev.ua

- В матче с "Мариуполем" "Динамо" не реализовало много моментов. Какой была реакция тренерского штаба?
- Не буду говорить про реакцию. Что происходит в раздевалке, там и остается. Но реакция была, – интригующе подытожил Виталий Миколенко.

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Как мы писали ранее, перед игрой с "Динамо" УЕФА принял жесткое решение по "Мальме". Шведскую команду лишили права выйти на четверговый поединок с киевлянами в своей домашней форме.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Динамо Киев Мальме Виталий Миколенко

Источники: Динамомания , Сегодня|Спорт

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