Поиск талантов или захват рынка: "Барселона" вслед за "Реалом" приобрела японца

В нынешнем сезоне Абэ сыграл 25 матчей за свою команду, в которых забил два гола

Хироки Абэ. Фото: Twitter

"Барселона" достигла договоренности о переходе полузащитника "Касимы Антлерс" Хироки Абэ. Как сообщает официальный сайт японской команды, каталонский клуб подпишет контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдет медицинское обследование.

"Для меня было трудным решением покинуть команду в этом сезоне, но я решил отправиться в "Барселону". Думаю, что различные трудности и препятствия, с которыми мне предстоит столкнуться, нужны мне для дальнейшего прогресса. Спасибо персоналу, партнерам и болельщикам. Я был горд и счастлив бороться за победы в "Касиме Антлерс", – сказал Абэ.

В нынешнем сезоне Абэ сыграл 25 матчей за свою команду, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее мы писали, что "японский Месси" стал одноклубником Лунина в "Реале". Такэфуса Кубо подписал с мадридцами долгосрочный контракт, но начнет играть японец в клубе "Кастилья".

Напомним, что на днях "Барселона" купила талантливого форварда всего за 235 тысяч фунтов. В испанский клуб перешел нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри.

Также сообщалось, что сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна. Форвард "Атлетико" еще не перешел в "Барсу", а работники каталонского клуба уже терпят неудобства.

Смотрите, как Гризманн забивает за "Атлетико"

Ранее стало известно, что "Атлетико" оштрафует Антуана Гризманна на 200 тысяч евро. Это максимальная сумма санкций, предусмотренная в его контракте. Штраф будет наложен за то, что француз игнорирует предсезонку мадридского клуба.

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