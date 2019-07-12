Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Поиск талантов или захват рынка: "Барселона" вслед за "Реалом" приобрела японца

12 июля, 13:22

В нынешнем сезоне Абэ сыграл 25 матчей за свою команду, в которых забил два гола

Хироки Абэ
Хироки Абэ. Фото: Twitter

"Барселона" достигла договоренности о переходе полузащитника "Касимы Антлерс" Хироки Абэ. Как сообщает официальный сайт японской команды, каталонский клуб подпишет контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдет медицинское обследование.

"Для меня было трудным решением покинуть команду в этом сезоне, но я решил отправиться в "Барселону". Думаю, что различные трудности и препятствия, с которыми мне предстоит столкнуться, нужны мне для дальнейшего прогресса. Спасибо персоналу, партнерам и болельщикам. Я был горд и счастлив бороться за победы в "Касиме Антлерс", – сказал Абэ.

В нынешнем сезоне Абэ сыграл 25 матчей за свою команду, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее мы писали, что "японский Месси" стал одноклубником Лунина в "Реале". Такэфуса Кубо подписал с мадридцами долгосрочный контракт, но начнет играть японец в клубе "Кастилья".

Напомним, что на днях "Барселона" купила талантливого форварда всего за 235 тысяч фунтов. В испанский клуб перешел нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри.

Также сообщалось, что сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна. Форвард "Атлетико" еще не перешел в "Барсу", а работники каталонского клуба уже терпят неудобства.

Смотрите, как Гризманн забивает за "Атлетико"

Ранее стало известно, что "Атлетико" оштрафует Антуана Гризманна на 200 тысяч евро. Это максимальная сумма санкций, предусмотренная в его контракте. Штраф будет наложен за то, что француз игнорирует предсезонку мадридского клуба.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость " Поиск талантов или захват рынка: "Барселона" вслед за "Реалом" приобрела японца". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Барселона" купила талантливого форварда всего за 235 тысяч фунтов

Вчера, 17:53

В испанский клуб перешел нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри

Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна

10 июля, 13:35

Форвард "Атлетико" еще не перешел в "Барсу", а работники каталонского клуба уже терпят неудобства

Масштабный пожар в Барселоне: пострадали более 20 человек

9 июля, 08:47

Причиной пожара стала реакция между горючими химическими веществами

"Барселона" сделала экс-звезду "Реала" самым высокооплачиваемым игроком в Европе

8 июля, 14:03

Общая сумма контракта Миротича составила 26 миллионов евро

Бойкот в моде: Гризманн не явится на тренировочный сбор "Атлетико"

7 июля, 12:45

Французский футболист проигнорирует требование клуба прибыть в расположение команды

"Аякс" купил полосы газет и рекламу на автобусах, чтобы пожелать удачи своему бывшему футболисту

5 июля, 15:38

"Аякс" разместил послание "Барселоне" на автобусах и страницах газет, а также пожелал удачи Френки де Йонгу

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

5 простых упражнений для красивого тела в домашних условиях

Медведева, Загитова, Туктамышева. Их зажигательный отпуск

5 знаменитостей Голливуда, которые обладают неидеальной фигурой

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:02

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:38

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

9 июля, 22:49

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Шелковица: полезные свойства и противопоказания

Ученые доказали, что перед смертью время меняет ход

Украинский военнопленный моряк женился в российском СИЗО
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь