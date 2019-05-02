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Пока "Барселона" громила "Ливерпуль", грабители чистили дом ее футболиста

2 мая, 16:21

Воров не остановил брат футболиста, находившийся в тот момент дома

Артур. Фото: fcbarcelona.com
Артур. Фото: fcbarcelona.com.

Преступники проникли в дом полузащитника "Барселоны" Артура минувшей ночью во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0) на стадионе "Камп Ноу", сообщает El Taquigrafo.

Два грабителя, вооруженные ножом и отверткой, проникли в дом через окно. Брат 22-летнего бразильца не смог оказать сопротивление преступникам, и из дома были вынесены дорогостоящие часы и другие ценные вещи. Полиция ведет расследование происшествия и ищет воров.

Отметим, что Артур, выступающий за "Барселону" с лета прошлого года после перехода из "Гремио", провел весь матч с "Ливерпулем" на лавке запасных.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

А перед этим дом игрока "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.

Также мы сообщали, что дом форварда "Реала" ограбили во время матча с "Барселоной". Грабители залезли в дом Карима Бензема, когда он играл в поединке Кубка Испании.

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Тег ограбление, Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль

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Советский спорт

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