Пока "Барселона" отбирала очки у "Валенсии", воры ограбили дом защитника каталонского клуба

Самуэль Умтити / Фото: Instagram

В матче чемпионата Испании каталонская Барселона обыграла Валенсию со счетом 5:2. Этот поединок пропускал защитник каталонцев – Самуэль Умтити. Француз всю встречу просидел на лавке, и позже узнал не очень приятную новость.

Отмечается, что в его доме побывали воры. Инцидент произошел вечером в субботу, 14 сентября. В особняк футболиста проникли двое преступников в масках. Утром следующего дня Умтити подал заявление в полицию. При этом, не уточняется, пропало ли что-либо из дома.

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Ранее в Испании уже происходили многочисленные случаи воровства из домов футболистов. От подобных преступлений пострадали и партнеры Умтити по "Барселоне", среди которых защитник Жерар Пике и полузащитник Артур Рамос.

Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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