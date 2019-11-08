Пока без "Динамо" и "Александрии": известны клубы, которые гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы

За два тура до конца группового раунда пять клубов уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.
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"Севилья" разгромила "Дюделанж" со счетом 5:2, а "Базель" победил "Хетафе" – 2:1.
"Селтик" Марьяна Шведа выиграл у "Лацио" и "Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Партизан", а "Эспаньол" – "Лудогорец" – 6:0.
Таким образом, "Севилья" выиграла четвертый матч подряд в группе А, набрала 12 очков и занимает первое место с отрывом в восемь баллов.
В трендеВулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕВИЛЬЯ
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|2
|АПОЭЛ
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|3
|КАРАБАХ
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|4
|ДЮДЕЛАНЖ
|4
|1
|0
|3
|7-15
|3
В активе "Базеля" в группе С 10 баллов, команда опережает "Краснодар" и "Хетафе" на 4 очка.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАЗЕЛЬ
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|2
|ХЕТАФЕ
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|3
|КРАСНОДАР
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|4
|ТРАБЗОНСПОР
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1
"Селтик" набрал 10 очков и лидирует в группе Е, опережая на один балл ЧФР, отрыв от третьего места – семь баллов.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕЛТИК
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|2
|ЧФР
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|3
|ЛАЦИО
|4
|1
|0
|3
|5-7
|3
|4
|РЕНН
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
В свою очередь "МЮ" возглавляет группу L с 10 очками, опережая идущий третьим "Партизан" на шесть очков.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|4
|3
|1
|0
|5-0
|10
|2
|АЗ АЛКМААР
|4
|2
|2
|0
|13-2
|8
|3
|ПАРТИЗАН
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|4
|АСТАНА
|4
|0
|0
|4
|1-14
|0
"Эспаньол"лидирует с 10 очками в группе H.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЭСПАНЬОЛ
|4
|3
|1
|0
|10-1
|10
|2
|ЛУДОГОРЕЦ
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|3
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|4
|1
|2
|1
|2-4
|5
|4
|ЦСКА
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
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