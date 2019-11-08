Пока без "Динамо" и "Александрии": известны клубы, которые гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы

Эспаньол / Фото: Twitter

За два тура до конца группового раунда пять клубов уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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"Севилья" разгромила "Дюделанж" со счетом 5:2, а "Базель" победил "Хетафе" – 2:1.

"Селтик" Марьяна Шведа выиграл у "Лацио" и "Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Партизан", а "Эспаньол" – "Лудогорец" – 6:0.

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Таким образом, "Севилья" выиграла четвертый матч подряд в группе А, набрала 12 очков и занимает первое место с отрывом в восемь баллов.

N Команда И В Н П М О 1 СЕВИЛЬЯ 4 4 0 0 12-2 12 2 АПОЭЛ 4 1 1 2 7-8 4 3 КАРАБАХ 4 1 1 2 7-8 4 4 ДЮДЕЛАНЖ 4 1 0 3 7-15 3

В активе "Базеля" в группе С 10 баллов, команда опережает "Краснодар" и "Хетафе" на 4 очка.

N Команда И В Н П М О 1 БАЗЕЛЬ 4 3 1 0 10-3 10 2 ХЕТАФЕ 4 2 0 2 4-4 6 3 КРАСНОДАР 4 2 0 2 5-7 6 4 ТРАБЗОНСПОР 4 0 1 3 2-7 1

"Селтик" набрал 10 очков и лидирует в группе Е, опережая на один балл ЧФР, отрыв от третьего места – семь баллов.

N Команда И В Н П М О 1 СЕЛТИК 4 3 1 0 7-3 10 2 ЧФР 4 3 0 1 4-3 9 3 ЛАЦИО 4 1 0 3 5-7 3 4 РЕНН 4 0 1 3 2-5 1

В свою очередь "МЮ" возглавляет группу L с 10 очками, опережая идущий третьим "Партизан" на шесть очков.

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 4 3 1 0 5-0 10 2 АЗ АЛКМААР 4 2 2 0 13-2 8 3 ПАРТИЗАН 4 1 1 2 4-7 4 4 АСТАНА 4 0 0 4 1-14 0

"Эспаньол"лидирует с 10 очками в группе H.

N Команда И В Н П М О 1 ЭСПАНЬОЛ 4 3 1 0 10-1 10 2 ЛУДОГОРЕЦ 4 2 0 2 8-8 6 3 ФЕРЕНЦВАРОШ 4 1 2 1 2-4 5 4 ЦСКА 4 0 1 3 1-8 1

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