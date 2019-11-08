Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Пока без "Динамо" и "Александрии": известны клубы, которые гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы

8 ноября, 09:53

Остальным командам предстоит борьба в группе

Эспаньол

Эспаньол / Фото: Twitter

За два тура до конца группового раунда пять клубов уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Читайте также: погром "Астаны", ничья "Динамо", камбэк "Александрии" – результаты матчей четверга в Лиге Европы

"Севилья" разгромила "Дюделанж" со счетом 5:2, а "Базель" победил "Хетафе" – 2:1.

"Селтик" Марьяна Шведа выиграл у "Лацио" и "Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Партизан", а "Эспаньол" – "Лудогорец" – 6:0.

Реклама

Таким образом, "Севилья" выиграла четвертый матч подряд в группе А, набрала 12 очков и занимает первое место с отрывом в восемь баллов.

В тренде
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове
NКомандаИВНПМО
1СЕВИЛЬЯ440012-212
2 АПОЭЛ41127-84
3 КАРАБАХ41127-84
4 ДЮДЕЛАНЖ41037-153

В активе "Базеля" в группе С 10 баллов, команда опережает "Краснодар" и "Хетафе" на 4 очка.

NКомандаИВНПМО
1БАЗЕЛЬ431010-310
2 ХЕТАФЕ42024-46
3 КРАСНОДАР42025-76
4 ТРАБЗОНСПОР40132-71

"Селтик" набрал 10 очков и лидирует в группе Е, опережая на один балл ЧФР, отрыв от третьего места – семь баллов.

NКомандаИВНПМО
1 СЕЛТИК43107-310
2 ЧФР43014-39
3ЛАЦИО41035-73
4 РЕНН40132-51

В свою очередь "МЮ" возглавляет группу L с 10 очками, опережая идущий третьим "Партизан" на шесть очков.

NКомандаИВНПМО
1МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД43105-010
2 АЗ АЛКМААР422013-28
3 ПАРТИЗАН41124-74
4 АСТАНА40041-140

"Эспаньол"лидирует с 10 очками в группе H.

NКомандаИВНПМО
1 ЭСПАНЬОЛ431010-110
2 ЛУДОГОРЕЦ42028-86
3 ФЕРЕНЦВАРОШ41212-45
4ЦСКА40131-81

Смотрите также гол Вербича в ворота "Копенгагена" – 1:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы Манчестер Юнайтед Эспаньол

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...