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Пока другие идут в школу: игрок "Манчестер Юнайтед" установил уникальный рекорд клуба

8 ноября, 11:08

Футболист был одним из лучших в матче Лиги Европы

Мейсон Гринвуд

Мейсон Гринвуд / Фото: Twitter

Форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд поставил рекорд английского клуба в еврокубках. Молодой футболист вышел в старте на матче против "Партизана".

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Таким образом, юный футболист помог команде добиться разгромной победы со счетом 3:0 в матче Лиги Европы, проведя на поле все 90 минут.

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При этом Гринвуд удачно проявил себя во встрече с сербским коллективом и стал самым молодым игроком в истории "Манчестер Юнайтед", которому удалось отличиться голом и результативной передачей в еврокубковом матче. На момент игры Мэйсону было 18 лет и 37 дней.

Ранее мы рассказывали, что мадридский "Реал" хочет приютить изгоя из "Манчестер Юнайтед", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты. Мадридцы не оставляют попыток подписать чемпиона мира из Франции.

Напомним, что ранее Роман Яремчук оформил дубль в матче против "Вольфсбурга" в Лиге Европы и помог "Генту" уйти от поражения. Спасительный мяч украинец забил на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму.

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футболист Лига Европы Манчестер Юнайтед

Источник: BBC

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