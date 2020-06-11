Пока футбол на паузе: ФИФА обновил рейтинг лучших сборных мира

ФИФА обновил рейтинг лучших сборных мира. Так как международные матчи находятся из-за пандемии коронавируса, никаких изменений в рейтинге не произошло. Сборная Украины остается на 25-м месте в мире. Ранее мы писали, что контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок. Главный тренер "сине-желтых" останется у руля команды еще на два больших турнира.

Лучшей командой планеты остается сборная Бельгии. Следом за ними идут Франция и Бразилия. Соперники Украины по Лиге наций Испания занимает 8-е место, Швейцария расположилась на 12-й строчке, а Германия идет 15-й.

ТОП-10 рейтинга ФИФА на 11 июня:

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

Ранее мы писали, что в честь украинского форварда варят пиво с чутьем в Канаде под загадочным №9. Европейский темный лагер от компании из Кембриджа получил название Shevchenko 9.

Смотрите, как сборная Украины с Андреем Шевченко вышла на Евро с первого места в квалификации

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