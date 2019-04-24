Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Пока Коноплянка развлекался, Шева узнал, поможет ли Евгений сборной

Сегодня, 16:49

Вингер "Шальке" выбыл на три недели. Но к решающим матчам отбора на Евро-2020 должен быть в строю

Фото: Twitter

Появилась информация о сроках восстановления вингера немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки, которая крайне важна для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Напомним, 7 и 10 июня его команда проведет решающие матчи в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Оба матча примет "Арена-Львов".

Как стало известно, Андрей Шевченко таки сможет рассчитывать на помощь Коноплянки, так как его возвращение в строй ожидается в середине мая. "По моей информации, украинский футболист пробудет в лазарете две-три недели, – написал у себя в Twitter журналист немецкого издания Bild Марк Зикманн. – Возвращение Евгения в этом сезоне все еще реально".

Интересно, что, находясь в лазарете, Коноплянка зря время не теряет. Евгений с семьей "оторвались" в парке развлечений вместе с родными и друзьями, приехавшими навестить их в Германию.

Напомним, Евгений Коноплянка получил повреждение на воскресной тренировке "Шальке". Вингер украинской сборной начал ее в общей группе, однако был вынужден прекратить занятие из-за проблем с бедром. По предварительной информации, 29-летний Коноплянка получил повреждение подколенного сухожилия.

Накануне злополучной тренировки Евгений Коноплянка не попал в заявку "Шальке" на матч с "Хоффенхаймом", который завершился разгромным поражением команды украинца со счетом 2:5. Таким образом "Шальке" повторил свой антирекорд, установленный 36 лет назад, когда тоже проиграл дома сразу четыре поединка кряду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

Вы сейчас просматриваете новость " Пока Коноплянка развлекался, Шева узнал, поможет ли Евгений сборной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Недоразумение за 13 млн евро": Коноплянку разбомбили в Германии

18 апреля, 11:01

Немецкие СМИ разнесли в пух и прах украинца, приклеив к нему ярлык "статиста с самой высокой зарплатой"

Коноплянка не нужен даже в Турции: озвучена причина

13 апреля, 14:52

Украинский вингер намерен сменить команду во время летнего трансферного окна

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Российские болельщицы в бомбической форме

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Невероятные платья от SL.IRA - тебя ждут подарки в каждой покупке

Стало известно, почему в Domino's Pizza лучшая пицца в Украине

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

Вчера, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

Вчера, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

"Олимпик" одержал первую победу в 2019 году: удачный дебют нового тренера

Вчера, 18:55

Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским

"Интер" и "Рома" играют вничью, титульный матч "Юве": расписание и результаты 33-го тура чемпионата Италии

22 апреля, 22:02

Туринцам нужно всего очко в игре с "Фиорентиной" для досрочного завоевания скудетто

Виталий Кличко: "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг"

22 апреля, 10:38

Старший из братьев Кличко готов к бою Беринчик-Ломаченко и обещает полный "Олимпийский" Усику

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах