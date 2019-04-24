Пока Коноплянка развлекался, Шева узнал, поможет ли Евгений сборной

Вингер "Шальке" выбыл на три недели. Но к решающим матчам отбора на Евро-2020 должен быть в строю

Фото: Twitter

Появилась информация о сроках восстановления вингера немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки, которая крайне важна для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Напомним, 7 и 10 июня его команда проведет решающие матчи в отборе на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Оба матча примет "Арена-Львов".

Как стало известно, Андрей Шевченко таки сможет рассчитывать на помощь Коноплянки, так как его возвращение в строй ожидается в середине мая. "По моей информации, украинский футболист пробудет в лазарете две-три недели, – написал у себя в Twitter журналист немецкого издания Bild Марк Зикманн. – Возвращение Евгения в этом сезоне все еще реально".

Интересно, что, находясь в лазарете, Коноплянка зря время не теряет. Евгений с семьей "оторвались" в парке развлечений вместе с родными и друзьями, приехавшими навестить их в Германию.

Напомним, Евгений Коноплянка получил повреждение на воскресной тренировке "Шальке". Вингер украинской сборной начал ее в общей группе, однако был вынужден прекратить занятие из-за проблем с бедром. По предварительной информации, 29-летний Коноплянка получил повреждение подколенного сухожилия.

Накануне злополучной тренировки Евгений Коноплянка не попал в заявку "Шальке" на матч с "Хоффенхаймом", который завершился разгромным поражением команды украинца со счетом 2:5. Таким образом "Шальке" повторил свой антирекорд, установленный 36 лет назад, когда тоже проиграл дома сразу четыре поединка кряду.

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