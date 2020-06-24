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Пока не доиграем сезон: "Челси" продлил контракт с лидерами на особенных условиях

24 июня, 10:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболисты получили право играть за команду после 30 июня, когда истекал срок предыдущего соглашения

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с лидерами команды бразильцем Виллианом и испанцем Педро. Новые соглашения рассчитаны до фактического конца текущего сезона. Это было сделано для того, чтобы игроки могли сыграть за "Челси" в оставшихся матчах, ведь их предыдущие контракты истекали 30 июня, а сезон, пострадавший от пандемии коронавируса, был продлен до конца августа с учетом еврокубков.

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Виллиан в текущем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. transfermarkt.com оценивает бразильца в 22,5 миллиона евро.

На счету Педро в текущем сезоне 18 матчей во всех турнирах, два гола и три результативные передачи. 32-летний испанец оценивается в 9,5 миллиона евро. Кстати, футболист "Челси" – первый, кто выиграл все международные трофеи, как на клубном уровне, так и в составе сборной. При этом, Педро забивал в финалах всех еврокубковых турниров.

Также мы писали, что самая влиятельная женщина мирового футбола представила топтрансфер времен пандемии. 24-летний нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер стал игроком английского гранда за 53 миллиона евро.

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Смотрите, как забивают Виллиан и Педро:

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чемпионат Англии Челси Лондон Виллиан Педро Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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