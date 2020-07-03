Пока спорт во всем мире выходит из карантина, в Казахстане остановили местный чемпионат

В зависимости от ситуации в стране, через две недели ограничительные меры могут быть пересмотрены

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о приостановлении чемпионата Казахстана по футболу на 14 дней, об этом говорится на официальном сайте лиги. Причиной остановки сезона стало распространение коронавируса в стране, хотя в других странах футбол, наоборот, только вернулся после длительного карантина.

"На основании решения Государственной Комиссии по противодействию распространения коронавирусной инфекции, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане, с 5 июля 2020 года введены ограничительные меры на 14 дней. В числе мер – запрет на проведение спортивных мероприятий. В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены", – говорится в заявлении.

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Напомним, что ранее была зафиксирована вспышка коронавируса в "Динамо" из Бреста. Среди возможных заразившихся – украинцы Александр Нойок и Евгений Хачериди. Все шестеро игроков с подозрительными симптомами не поехали с командой на ближайший матч чемпионата Беларуси.

Смотрите, какая ситуация с коронавирусом в Украине:

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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