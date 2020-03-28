Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Пока все на карантине, игрок "Реала" насладился любимой игрой, продемонстрировав мастерский удар

28 марта, 13:32

Максим Перепелица

Гарет Бэйл наконец-то может спокойно сыграть в гольф

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл выложил видео, где он играет в гольф. Валлийский форвард является поклонником этого вида спорта и опубликовал очередной пост, посвященный этой теме в своем Instagram. Отметим, что чемпионат Испании, как и другие лиги мира, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Гарет Бэйл играет в гольф Видео: Instagram

В текущем сезоне Бэйл отыграл 14 матчей в рамках чемпионата Испании, забил два гола и отдал две голевых передачи. Отметим, что Гарет Бэйл является большим поклонником гольфа, за что ему не раз доставалось со стороны болельщиков "Реала".

Реклама

Читайте также: Очаровательная девушка, ради которой игрок "Реала" нарушил карантин и разгневал президента Сербии

Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Испании Реал Мадрид Гарет Бейл коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...