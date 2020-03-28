Пока все на карантине, игрок "Реала" насладился любимой игрой, продемонстрировав мастерский удар

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл выложил видео, где он играет в гольф. Валлийский форвард является поклонником этого вида спорта и опубликовал очередной пост, посвященный этой теме в своем Instagram. Отметим, что чемпионат Испании, как и другие лиги мира, были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Гарет Бэйл играет в гольф Видео: Instagram

В текущем сезоне Бэйл отыграл 14 матчей в рамках чемпионата Испании, забил два гола и отдал две голевых передачи. Отметим, что Гарет Бэйл является большим поклонником гольфа, за что ему не раз доставалось со стороны болельщиков "Реала".

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Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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