Пока "Ювентус" и "Интер" страдают от коронавируса, "Лацио" выскочил в лидеры Серии А

"Лацио" обыграл "Болонью" в матче 26-го тура чемпионата Италии и возглавил турнирную таблицу Серии А. Победу команде Симоне Индзаги принесли точные удары Луиса Альберто и Хоакина Корреа в первом тайме. Римляне одержали четвертую победу подряд и как минимум до следующей недели будут лидировать в чемпионате Италии.

"Лацио" – "Болонья" – 2:0

Голы: Луис Альберто (18), Корреа (21)

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Габаррон, Лаццари, Луис Альберто (Пароло, 61), Милинкович-Савич, Корреа (Катальди, 75), Лейва, Хони Родригес, Иммобиле (Кайседо, 84).

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"Болонья": Скорупски, Томиясу, Денсвил, Ларангейра (Ольсен, 71), Бани, Схаутен (Сансоне, 58), Поли, Сориано, Орсолини (Сантандер, 59), Паласио, Барроу.

Предупреждения: Бани (4), Схаутен (11), Ларангейра (54), Сантандер (64), Раду (83).

Отметим, что 26-й тур чемпионата Италии был частично перенесен на май из-за эпидемии коронавируса. В этом туре конкуренты "Лацио" на чемпионство "Ювентус" и "Интер" должны были играть между собой. Кроме этого, перенесли матчи "Милан" – "Дженоа", "Парма" – СПАЛ, "Удинезе" – "Фиорентина" и "Сассуоло" – "Брешия".

Сообщается, что перенесенные матчи предварительно пройдут 13 мая. По этой причине пришлось сместить дату финального матча Кубка Италии, который был назначен как раз на это число. Новая дата главного матча Кубка – 20 мая.

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