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Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна

20 августа, 15:33

Елена Павлова Елена Павлова

Влада оценила вкус португальского напитка и красоту Лиссабона

Пока украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в Лиссабоне безуспешно пытался пробиться со своей командой в финал Лиги чемпионов, его красавица-жена, телеведущая Влада Седан проводила время у бассейна и дегустировала португальскую кухню. Напомним, что "МанСити" сенсационно вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв "Лиону".

"Португалия стала моей 25 страной. К сожалению, кроме красивых пейзажей и вкусного портвейна, других приятных воспоминаний родина Криштиану Роналду у меня не оставляет", – написала Влада в Instagram.

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А фоловеры Седан были в восторге от фигуры девушки, назвав ее "идеальной" и "космической".

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INSTAGRAM

В этом году футболист и телеведущая планировали свадьбу, однако пандемия коронавируса внесла изменения. Пара тихо расписалась еще в марте, а пышное торжество, по словам девушки, состоится 24 августа в Киеве.

Влада Седан
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Влада Седан / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что невеста Зинченко опубликовала фотографию в нижнем белье, но увидеть ее могут не все. Влада Седан снялась в бюстгальтере и собрала десятки тысяч "лайков" в соцсетях.

Также в этом году невесту Зинченко спутали с голливудской актрисой.

Смотрите, как "Манчестер Сити" прекратил борьбу в Лиге чемпионов

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Португалия бассейн телеведущая Лиссабон Александр Зинченко Влада Седан
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