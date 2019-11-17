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Покер де Пены и гол Соля: "Динамо" громит лидера Первой лиги в столичном дерби

17 ноября, 15:16

Киевляне легко разобрались с "Оболонь-Бровар" в контрольном матче

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в контрольном поединке разгромило представителя первой лиги Украины столичный "Оболонь-Бровар". Поединок прошел на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершился со счетом 5:0. Героем встречи стал полузащитник Карлос де Пена – уругваец записал на свой счет четыре гола и результативную передачу на Франа Соля.

"Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 5:0
Голы: Де Пена (20, 45, 48, 88), Соль (90)

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Напомним, что в матче принимали участие те игроки, которые не получили вызовы в свои национальные или молодежные сборные. У киевлян, помимо де Пены и Соля, с первых минут на поле вышли игроки "основы" Бущан, Кадири, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Пиварич, Кадар и Дуелунд.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" опровергли обвинения в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов". По версии представителя динамовских ультрас, скандал в матче с "Шахтером" возник из-за ошибки восприятия звуков.

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Также стало известно, что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации. "Любое наказание бразильца передаст неправильное послание от Украины в отношении расизма", – говорят в FIFPro.

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товарищеский матч Динамо Киев Оболонь-Бровар Фран Соль Карлос де Пена

Источник: Сегодня|Спорт

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