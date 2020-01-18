Покушение на бывшего форварда "Ювентуса" организовал Рауль Браво, но убивать пока не хотел – полиция

Дарко Ковачевич и Рауль Браво играли вместе в Греции / Фото: Marca

Заказчиком покушения на бывшего форварда "Ювентуса" Дарко Ковачевича был экс-защитник "Реала" Рауль Браво. Об этом сообщила Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf. Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Серба доставили в больницу с повреждением колена, которое было получено в результате падения. Бывший форвард "Ювентуса" утверждает, что до нападения в его адрес не поступало никаких угроз.

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Согласно информации источника, греческая полиция изучает версию, согласно которой бывшего футболиста заказал Рауль Браво, но но пока не может найти достаточно доказательств вины испанца. Оба фигуранта этой истории выступали с 2007 по 2009 год за "Олимпиакос". Предполагается, что Ковачевич мог знать детали организации Браво договорных матчей на родине. Правда, полиция пока не может найти пулю, которой стреляли в Дарко и склоняется к версии, что балканца пока просто решили припугнуть, чтобы не болтал лишнего.

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В настоящее время в Испании ведется расследование об участии Браво в организации договорных матчей. Ранее он был арестован, но позже выпущен под залог за 100 тысяч евро. Также среди арестованных были экс-полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Пальмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис и защитник "Депортиво" Иньиго Лопес.

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