Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Поль Погба вывел популярный челлендж на новый уровень: футболист открыл две бутылки ударом ноги

6 июля, 09:45

Получив вызов от Златана Ибрагимовича, хавбек "Манчестер Юнайтед" даже перевыполнил задачу

Поль Погба ударом с разворота открывает две бутылки с водой
Поль Погба ударом с разворота открывает две бутылки с водой. Фото: Instagram

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба принял участие в набирающем популярность в соцсетях Bottle Cap Challenge. Он принял вызов от Златана Ибрагимовича, который ударом с разворота открыл бутылку ударом ноги и призвал Поля сделать то же самое. Француз выложил на своей странице в Instagram видео, где сбивает ногой крышки сразу с двух бутылок!

Интересно, что Поль Погба входит в ТОП-20 самых популярных спортсменов мира в Instagram. У французского футболиста более 36 миллионов "фанатов" в этом социальной сети.

INSTAGRAM (@paulpogba)

А вот жена украинского футболиста открыла бутылку грудью! Ирина Морозюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях – супруга футболиста придумала свой вариант популярного челленджа.

Ранее бутылку в челлендже bottlecapchallenge бутылку открыл легендарный боец ММА Конор Макгрегор, при этом в руках он держал бутылку виски:

INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

Смотрите видео гола Поля Погба в ворота команды Андрея Ярмоленко "Вест Хэм", забитого с пенальти:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Поль Погба, челлендж, bottlecapchallenge

Вы сейчас просматриваете новость " Поль Погба вывел популярный челлендж на новый уровень: футболист открыл две бутылки ударом ноги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

На яхте патриарха Кирилла заметили "монашку" в купальнике

Ученые доказали, что перед смертью время меняет ход

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Украинские аграрии намолотили более 9 млн тонн ранних зерновых

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:59

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:08

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

4 июля, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

4 июля, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Угрозы для Ломаченко: в Британии разрабатывают план по лишению украинца всех чемпионских поясов

3 июля, 13:32

Тренер олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла уверен, что 31 августа украинский Хайтек может стать его жертвой

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь