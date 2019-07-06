Поль Погба вывел популярный челлендж на новый уровень: футболист открыл две бутылки ударом ноги

Получив вызов от Златана Ибрагимовича, хавбек "Манчестер Юнайтед" даже перевыполнил задачу

Поль Погба ударом с разворота открывает две бутылки с водой. Фото: Instagram

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба принял участие в набирающем популярность в соцсетях Bottle Cap Challenge. Он принял вызов от Златана Ибрагимовича, который ударом с разворота открыл бутылку ударом ноги и призвал Поля сделать то же самое. Француз выложил на своей странице в Instagram видео, где сбивает ногой крышки сразу с двух бутылок!

Интересно, что Поль Погба входит в ТОП-20 самых популярных спортсменов мира в Instagram. У французского футболиста более 36 миллионов "фанатов" в этом социальной сети.

5 Июл 2019 в 4:29 PDT INSTAGRAM (@paulpogba)

А вот жена украинского футболиста открыла бутылку грудью! Ирина Морозюк в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях – супруга футболиста придумала свой вариант популярного челленджа.

Ранее бутылку в челлендже bottlecapchallenge бутылку открыл легендарный боец ММА Конор Макгрегор, при этом в руках он держал бутылку виски:

1 Июл 2019 в 2:40 PDT INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

Смотрите видео гола Поля Погба в ворота команды Андрея Ярмоленко "Вест Хэм", забитого с пенальти:

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