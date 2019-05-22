Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Полез за козлами: Коноплянка выбрал необычный способ подтянуть форму перед сборной

22 мая, 10:31

Украинский полузащитник "Шальке" перед матчами за сборную страны переквалифицировался в альпиниста

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

Евгений Коноплянка, который из-за травмы практически не играл последний месяц за "Шальке", решил необычным образом подтянуть свою физическую форму перед матчами сборной Украины. Напомним, 7 и 10 июня на "Арене Львов" команда Андрея Шевченко проведет, возможно, ключевые поединки отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Коноплянка – в числе вызванных на эти встречи.

Перед приездом в лагерь сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в Instagram фото своей "охоты" на козлов в горах неназванной местности. Завидев нескольких животных на возвышении, Коноплянка, перевоплотившись в альпиниста, попробовал было к ним вскарабкаться. Но, едва начав свое восхождение, Евгений "сорвался" и, как результат, разочарованно развел руками.

Как мы писали ранее, перед матчами с Сербией и Люксембургом Шева получил траву за 9 миллионов гривен. Против ближайших соперников по квалификации на чемпионат Европы сборная Украины сыграет на новом полуискусственном газоне "Арены Львов".

Также сообщалось о хороших новостях для Шевченко. В последнем поединке клубного сезона Коноплянка вернулся на поле после травмы, отыграв 10 минут против "Штутгарта".

Обзор матча сборной Украины, выигранного у Люксембурга:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

Вы сейчас просматриваете новость " Полез за козлами: Коноплянка выбрал необычный способ подтянуть форму перед сборной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Историческое фото: Александр Зинченко со всеми трофеями "Манчестер Сити"

Вчера, 10:29

"Горожане" стали первым английским клубом, который выиграл все национальные титулы в одном сезоне

Андрей Лунин: "Не будем говорить громких слов о победе на чемпионате мира"

Вчера, 14:38

Украинский голкипер – о старте мирового первенства среди молодежи

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Как желатин спасает наши суставы

Куркума спасет больные суставы

Какие продукты нельзя есть на голодный желудок

Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы

«Милан» нашел замену Гаттузо

Украина вводит спецпошлину на все товары из РФ. Реакция Москвы

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

Вчера, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Чемпионат мира по хоккею 2019: результаты, расписание, таблицы

21 мая, 23:52

Чемпионское звание защищает сборная Швеции

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США

20 мая, 23:44

Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"

Спортсменки в соцсетях: рейтинг ТОП-10 самых популярных в Instagram

20 мая, 19:20

Первое место занимает Ронда Роузи – медалистка Олимпиады и ЧМ в дзюдо, экс-боец UFC и рестлер

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь