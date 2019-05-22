Полез за козлами: Коноплянка выбрал необычный способ подтянуть форму перед сборной

Украинский полузащитник "Шальке" перед матчами за сборную страны переквалифицировался в альпиниста

Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

Евгений Коноплянка, который из-за травмы практически не играл последний месяц за "Шальке", решил необычным образом подтянуть свою физическую форму перед матчами сборной Украины. Напомним, 7 и 10 июня на "Арене Львов" команда Андрея Шевченко проведет, возможно, ключевые поединки отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Коноплянка – в числе вызванных на эти встречи.

Перед приездом в лагерь сборной Украины Евгений Коноплянка выложил в Instagram фото своей "охоты" на козлов в горах неназванной местности. Завидев нескольких животных на возвышении, Коноплянка, перевоплотившись в альпиниста, попробовал было к ним вскарабкаться. Но, едва начав свое восхождение, Евгений "сорвался" и, как результат, разочарованно развел руками.

Как мы писали ранее, перед матчами с Сербией и Люксембургом Шева получил траву за 9 миллионов гривен. Против ближайших соперников по квалификации на чемпионат Европы сборная Украины сыграет на новом полуискусственном газоне "Арены Львов".

Также сообщалось о хороших новостях для Шевченко. В последнем поединке клубного сезона Коноплянка вернулся на поле после травмы, отыграв 10 минут против "Штутгарта".

Обзор матча сборной Украины, выигранного у Люксембурга:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полез за козлами: Коноплянка выбрал необычный способ подтянуть форму перед сборной". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"