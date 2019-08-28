Полиция арестовала подозреваемого в похищении матери капитана "Шахтера"

Тайсон со своей мамой / Фото: Instagram

Бразильская полиция провела арест подозреваемого в похищении матери полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона в июле 2018-го, сообщает ND Mais. Подозреваемый 39-летний мужчина был задержан 27 августа в Исаре.

Полиция получила информацию о его пребывании в городе. С помощью фото подозреваемый был идентифицирован как один из участников похищения. При задержании он пытался показать поддельные документы. Этот человек – один из лидеров преступной группировки в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

На подозреваемого также есть ордера на арест за убийство, незаконный оборот наркотиков и вымогательство.

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Напомним, что летом 2018 года неизвестные похитили мать лидера донецкого "Шахтера" Тайсона. Ранее на нашем сайте было опубликовано видео похищения матери Тайсона. По сообщениям бразильских СМИ, утром 16 июля похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы.

Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу, и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, женщина вскоре была освобождена.

Насколько безразличны прохожие, если видят похищение ребенка:

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