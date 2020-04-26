Полиция круче коронавируса: чемпионат Германии по футболу не разрешают начать 9 мая

Борьба с коронавирусом в мире продолжается, но в некоторых странах собираются снова проводить спортивные мероприятия. Например, в Германии назвали желанную дату возобновления чемпионата: футбол готов ожить уже 9 мая. Однако против этого выступили некоторые государственные органы.

В частности, немецкая полиция категорично не согласна с решением функционеров о рестарте Бундеслиги. Несмотря на то что в Германии футболистов заставят играть в специальных масках из-за коронавируса. Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек выступил против скорого возобновления чемпионата, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

"Мы не должны забывать, в какой особой ситуации мы все находимся. Нужно разработать план перезапуска чемпионата, но он, похоже, не учитывает все аспекты. Возобновление матчей будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать то, что происходит на стадионе, но это не касается пространства перед ним. Болельщики не должны собираться за пределами стадиона во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Нам придется контролировать соблюдение мер безопасности в общественных местах. Нам придется вмешиваться, чтобы обеспечить порядок".

Ранее президент Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил, что матчи чемпионата Германии возобновятся без зрителей в мае, если так решат политики. Последний на данный момент матч Бундеслиги сыграли 11 марта.

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