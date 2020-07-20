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Полиция открыла уголовное дело по факту избиения судьи в Первой лиге

20 июля, 13:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Президент "Агробизнеса" отрицает свое участие в неприятном инциденте в Хмельницкой области

Набирает оборотов дело о нанесении побоев судье матча "Агробизнес" – "Минай". Мы сообщали подробности скандала с избиением арбитра в Первой лиге Украины. 15 июля в в Волочиске "Агробизнес" уступил "Минаю" 0:2 в поединке, который судил Юрий Иванов. Гости забили оба мяча на последних минутах, причем второй – с пенальти. По ходу игры Иванов показал хозяевам восемь желтых карточек, а гостям – три.

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Стало известно, что полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение", указав субъектом преступления "известных людей". Данное преступление наказывается штрафом, общественными работами до 200 часов или исправительными работами на срок до года. Однако дело собираются переквалифицировать, сообщили в программе "Профутбол".

Тем временем президент УАФ Павелко рассказал о наказании за избиение арбитра. А президент ПФЛ Сергей Макаров поделился информацией, что судьи участником избиения указали президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого, но он отрицает вину.

Читайте также: жесткий вердикт арбитру матча "Ингулец" – "Прикарпатье"

Смотрите, как лидер Первой лиги, "Ингулец", играл в финале Кубка Украины против "Шахтера"

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избиение футбол судейство первая лига Агробизнес Волочиск

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