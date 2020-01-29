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Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве английского футболиста

29 января, 13:25

Футболист Джордан Синнотт умер в больнице после драки возле паба

/ Фото: AFP

Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве английского футболиста Джордана Синнотта. Мужчинам предъявлены официальные обвинения, сообщает Mirror. 21-летний Кэмерон Мэттьюз и 22-летний Кай Денован обвиняются в драке, нанесении вреда здоровью и непредумышленном убийстве. Еще один, 21-летний Шон Николсон, обвиняется только в драке. Все трое предстанут перед судом в среду.

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25-летний Синнотт являлся бывшим полузащитником клуба английской Премьер-лиги "Хаддерсфилда", а в последнее время играл за любительский клуб "Мэтлок Таун". 27 января он был обнаружен на площади в городе Рэтфорд. Игрока доставили в больницу, где он скончался от ран. Из-за смерти футболиста "Метлок Таун" перенес свой ближайший матч на более поздний срок.

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футболист чемпионат Англии

Источник: СЭ

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