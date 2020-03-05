Полиция закрыла обладателя "Золотого мяча" в гостиничном номере: Роналдиньо – на грани ареста

Легандарного бразильского футболиста-банкрота поймали с поддельными документами в Парагвае

Бывшему нападающему "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо грозит арест в Парагвае. Парагвайский прокурор выписал ордер на арест обладателя "Золотого мяча"-2005, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам.

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Парагвайская полиция провела обыск в гостиничном номере, где остановился Роналдиньо со своим братом. Сейчас оба бразильца остаются в номере под наблюдением стражей правопорядка.

Роналдиньо / Фото: Getty Images Реклама

Что интересно, Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить там бесплатную программу здравоохранения для детей. Это изначально выглядело, как большая авантюра.

Ведь, напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. При этом у него отобрали паспорт, запретив покидать пределы Бразилии.

Однако Роналдиньо решил "обыграть" этот запрет. И, похоже, поплатился.

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