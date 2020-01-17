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Полная свобода: Почеттино назвал условия, при которых возглавит "МЮ"

17 января, 11:11

Аргентинский тренер готов возглавить команду только в межсезонье

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино / Фото: AFP

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готов стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", если будет выполнен ряд его требований, утверждает talkSPORT. Нынешний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер находится под давлением в текущем сезоне и может лишиться работы, если клубу не удастся финишировать в первой четверке или попасть в Лигу чемпионов, одержав победу в Лиге Европы.

Как сообщает источник, аргентинский специалист назначил посредника и уже несколько недель ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед", так как у самого тренера нет агента. Отмечается, что Почеттино не хочет работать с середины сезона и выдвинул ряд требований для работы в "МЮ".

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Специалист требует гарантированного спортивного директора по футболу, а исполнительный директор Эд Вудворд отойдет от принятия любых футбольных решений. Почеттино также хочет полной свободы в вопросах выбора первого состава команды и обеспечения средств для усиления команды нужными игроками.

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Видео: Reuters

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино

Источник: Championat.ru

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