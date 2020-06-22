Полноценное возвращение чемпионата Италии: прогноз, расписание и результаты 27-го тура

Все о поединках 27 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

С понедельника по среду в возобновленном чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 27-го тура Серии А – первого полноценного тура после карантина. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее в перенесенной встрече 25 тура "Интер" переиграл "Сампдорию" и продолжил погоню за "Ювентусом" и "Лацио".

Реклама

Читайте также: Роналду нагрубил тренеру "Ювентуса" на глазах у всей команды: подробности конфликта

Понедельник, 22 июня

20:30 "Фиорентина" – "Брешия"

Букмекеры: 1.44 – 4.40 – 7.00

20:30 "Лечче" – "Милан"

ТВ: канал "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 5.80 – 4.00 – 1.57

Реклама

22:45 "Болонья" – "Ювентус"

ТВ: канал "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 6.00 – 3.90 – 1.57

Вторник, 23 июня

20:30 СПАЛ – "Кальяри"

Букмекеры: 2.62 – 3.20 – 2.70

20:30 "Верона" – "Наполи"

ТВ: канал "Футбол 1", Oll.tv

Букмекеры: 4.00 – 3.60 – 1.88

22:45 "Дженоа" – "Парма"

ТВ: канал "Футбол 3", Oll.tv

Букмекеры: 2.20 – 3.30 – 3.30

Реклама

22:45 "Торино" – "Удинезе"

ТВ: канал "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 2.37 – 3.20 – 3.10

Среда, 24 июня

20:30 "Интер" – "Сассуоло"

ТВ: канал "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 1.35 – 5.00 – 8.50

22:45 "Аталанта" – "Лацио"

ТВ: канал "Футбол 2", Oll.tv

Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.00

22:45 "Рома" – "Сампдория"

ТВ: канал "Футбол 3", Oll.tv

Букмекеры: 1.47 – 4.40 – 6.50

Реклама

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как в перенесенном матче 25 тура "Аталанта" переиграла "Сассуоло"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама