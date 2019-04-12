Полностью оправдан: в Бельгии вынесли вердикт по делу полузащитника сборной Украины
Украинец мог остаться без футбола до конца сезона
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Бельгии вынес решение по делу об удалении украинского полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в матче с "Гентом". Прокуратура Федерации футбола Бельгии требовала дисквалификацию на 7 матчей, а также штраф в размере 7 тысяч евро. Однако Малиновского полностью оправдали. Хавбек "Генка" сможет сыграть в центральном матче чемпионата Бельгии против Брюгге уже в это воскресенье.
"Я пытался сохранить мяч вблизи углового флажка, но Ферстрете потянул меня вниз, и я упал на спину. Тогда я ударил его, но не собирался этого делать. Я упал и не видел его", – сказал Малиновский.
Напомним, что накануне футболист, ставший жертвой Малиновского, выступил в защиту украинца. Он рассказал свою версию произошедшего и снимал всю вину с Руслана.
Отметим, что "Генк" лидирует в чемпионате Бельгии, опережая "Брюгге" на один пункт. Малиновский является одним из лидеров своей команды – украинец забил уже 11 голов в чемпионате и отдал 9 ассистов.
Ранее мы писали, что два итальянских гранда ведут борьбу за игрока сборной Украины. Руслан Малиновский до лета точно останется в своем текущем клубе.
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