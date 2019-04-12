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Полностью оправдан: в Бельгии вынесли вердикт по делу полузащитника сборной Украины

Сегодня, 21:51

Украинец мог остаться без футбола до конца сезона

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: Getty Images

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Бельгии вынес решение по делу об удалении украинского полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в матче с "Гентом". Прокуратура Федерации футбола Бельгии требовала дисквалификацию на 7 матчей, а также штраф в размере 7 тысяч евро. Однако Малиновского полностью оправдали. Хавбек "Генка" сможет сыграть в центральном матче чемпионата Бельгии против Брюгге уже в это воскресенье.

"Я пытался сохранить мяч вблизи углового флажка, но Ферстрете потянул меня вниз, и я упал на спину. Тогда я ударил его, но не собирался этого делать. Я упал и не видел его", – сказал Малиновский.

Напомним, что накануне футболист, ставший жертвой Малиновского, выступил в защиту украинца. Он рассказал свою версию произошедшего и снимал всю вину с Руслана.

Отметим, что "Генк" лидирует в чемпионате Бельгии, опережая "Брюгге" на один пункт. Малиновский является одним из лидеров своей команды – украинец забил уже 11 голов в чемпионате и отдал 9 ассистов.

Ранее мы писали, что два итальянских гранда ведут борьбу за игрока сборной Украины. Руслан Малиновский до лета точно останется в своем текущем клубе.

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Тег чемпионат Бельгии, Генк, Руслан Малиновский

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Футбол 24

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